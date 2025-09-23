Equitazione tutto pronto per gli Internazionali di Sicilia | da venerdì al campo ostacoli La Favorita
È tutto pronto per la 61esima edizione degli Internazionali di Sicilia, in programma da venerdì 26 settembre a domenica 28 al campo ostacoli La Favorita, primo dei due concorsi che per due settimane riuniranno a Palermo cavalli, amazoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo. Il clou sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
