Equitazione tutto pronto per gli Internazionali di Sicilia | da venerdì al campo ostacoli La Favorita

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto per la 61esima edizione degli Internazionali di Sicilia, in programma da venerdì 26 settembre a domenica 28 al campo ostacoli La Favorita, primo dei due concorsi che per due settimane riuniranno a Palermo cavalli, amazoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo. Il clou sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: equitazione - tutto

Equitazione, tutto pronto per gli Internazionali di Sicilia: da venerdì al campo ostacoli La Favorita; Tutto pronto per la terza edizione del Concorso Ippico Città di Ascoli; Equitazione: Tutto pronto per la Torgnon Chevaux 2025.

Equitazione, l’Italia si presenta agli Europei di completo con sei binomi - A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, è tutto pronto per gli Europei senior 2025 di completo dell'equitazione: da giovedì 18 a domenica 21 settembre si ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Equitazione Tutto Pronto Internazionali