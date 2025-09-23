L’ Italia si è qualificata per la Finale della League of Nations 2025 di salto ostacoli dell’equitazione, in programma a Barcellona, in Spagna, domenica 5 ottobre: gli azzurri hanno chiuso tra le migliori 8 della classifica generale al termine delle quattro tappe eliminatorie ed hanno staccato il pass per l’ultimo atto. Dopo le prove di Abu Dhabi, Ocala, Rotterdam e St. Tropez-Gassin a competere nella Finale saranno Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti, a cui potrà affiancarsi anche la Spagna, in qualità di Paese ospitante. Il selezionatore dell’Italia, Marco Porro, ha scelto i cinque binomi che prenderanno parte alla Finale di Barcellona: si tratta di Piergiorgio Bucci su Hantano, Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle e Paolo Paini su Casal Dorato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione, i convocati dell’Italia per la Finale della League of Nations: 5 binomi azzurri a Barcellona