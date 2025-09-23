Ep673 – Lo sciopero per Gaza a Milano si trasforma in una giornata di guerriglia – Ex badante accusata dell’omicidio di una 63enne

23 set 2025

Lo sciopero per Gaza a Milano si trasforma in una giornata di guerriglia, 50 feriti tra forze dell’ordine. Cariche anche a Bologna. Molte le proteste nelle università di tutto il Paese. Ex badante accusata dell’omicidio di una 63enne a Campo Boario, la donna non risponde alle domande del Gip, si cerca l’arma del delitto. Plusvalenze Juve, ok al patteggiamento per gli ex verticid del club. Condanne per Agnelli e Nedved, proscioglimento per Arrivabene. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In questa notizia si parla di: ep673 - sciopero

