Enzo Iacchetti stasera a È sempre Cartabianca | un ritorno senza pentimento che riserva altre scintille?

Enzo Iacchetti torna questa sera nel programma di Bianca Berlinguer dopo lo scontro con Eyal Mizrahi e non fa marcia indietro, pronto a chiarire la sua posizione tra tensioni e possibili nuove scintille in diretta. Stasera martedì 23 settembre, alle 21.25 su Rete 4, torna l'appuntamento con È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il ritorno di Enzo Iacchetti e la guerra a Gaza, con un focus sull'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Il caso Gaza e l'Assemblea Generale dell'Onu a È sempre Cartabianca Pochi giorni fa, il segretario generale António Guterres, riferendosi alla questione palestinese e la guerra a Gaza, ha ribadito l'urgenza di rafforzare le istituzioni multilaterali, parlando di una crisi senza precedenti dei principi fondamentali . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Enzo Iacchetti stasera a È sempre Cartabianca: un ritorno "senza pentimento" che riserva altre scintille?

