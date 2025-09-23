Entra in autostrada ubriaco e muore Indagati i carabinieri

Due carabinieri sono indagati in merito alla morte di Tobias Tappeneiner, il giovane maestro di tennis di San Paolo di Appiano (Bolzano) che aveva sfidato Jannik Sinner nelle categorie giovanili, battendolo durante un torneo a Bressanone nel 2014. A riferirlo è la procura di Bolzano. La nota. " Dall'analisi delle telecamere di sorveglianza della A22 di Bolzano Sud, è emersa la presenza di un'autovettura dei Carabinieri con colori d'istituto sul lato destro in uscita dal casello. Accertamenti sono in corso per verificare dove si trovava l'equipaggio dell'autovettura al momento dell'arrivo di Tappeiner e dell'ingresso dello stesso in autostrada ", spiega la procura dopo aver iscritto nel registro degli indagati i due militari spiegando che tale iscrizione ha il fine "di approfondire se gli stessi fossero in condizione di rendersi conto dell'ingresso contromano da parte di Tappeiner e di fermarlo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Entra in autostrada ubriaco e muore. Indagati i carabinieri

