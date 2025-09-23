Ennesimo furto in negozio rubati telefoni per 20mila euro

"In sei anni mi hanno ripulito più volte le sedi dei negozi; sia quelle di Modena che quelle di Reggio Emilia. Solo questa volta mi hanno causato danni, tra quelli alle sedi e il bottino trafugato, superiori a 20mila euro. Non se ne può più". E’ uno sfogo dal sapore amaro quello di Patrick Ghirardini, titolare del negozio IT Clinic di via Emilia Est a Modena, specializzato nella vendita di prodotti elettronici e smartphone. Almeno due persone, infatti,intorno alle 4 di domenica notte hanno svaligiato il punto vendita, dopo aver tentato di entrare anche nell‘omologo, situato a Reggio Emilia. "Prima hanno tentato di forzare gli ingressi della sede di Reggio – spiega Ghirardini – poi sono venuti qua, in via Emilia Est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ennesimo furto in negozio, rubati telefoni per 20mila euro"

In questa notizia si parla di: ennesimo - furto

