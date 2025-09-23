Ennesimo furto in negozio rubati telefoni per 20mila euro

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In sei anni mi hanno ripulito più volte le sedi dei negozi; sia quelle di Modena che quelle di Reggio Emilia. Solo questa volta mi hanno causato danni, tra quelli alle sedi e il bottino trafugato, superiori a 20mila euro. Non se ne può più". E’ uno sfogo dal sapore amaro quello di Patrick Ghirardini, titolare del negozio IT Clinic di via Emilia Est a Modena, specializzato nella vendita di prodotti elettronici e smartphone. Almeno due persone, infatti,intorno alle 4 di domenica notte hanno svaligiato il punto vendita, dopo aver tentato di entrare anche nell‘omologo, situato a Reggio Emilia. "Prima hanno tentato di forzare gli ingressi della sede di Reggio – spiega Ghirardini – poi sono venuti qua, in via Emilia Est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ennesimo furto in negozio rubati telefoni per 20mila euro

© Ilrestodelcarlino.it - "Ennesimo furto in negozio, rubati telefoni per 20mila euro"

In questa notizia si parla di: ennesimo - furto

Ennesimo furto alla Croce Rossa di Frosinone

Punta Aderci, ennesimo furto: "Hanno rotto il vetro della macchina e rubato tutto"

Ennesimo furto in un esercizio commerciale: stufo, il proprietario mette on line le immagini del ladro. E’ successo a Latina

Ennesimo furto in negozio, rubati telefoni per 20mila euro; Ennesimo furto in un negozio del centro di Salerno: rubati fede nuziale e telefonino; Ennesimo furto con scasso: rubati 2mila euro in una sartoria di via D’Alviano.

ennesimo furto negozio rubati"Ennesimo furto in negozio, rubati telefoni per 20mila euro" - "In sei anni mi hanno ripulito più volte le sedi dei negozi; sia quelle di Modena che quelle di Reggio ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

ennesimo furto negozio rubatiRuba coltelli in un negozio e fugge: arrestato dalla Polizia - L’uomo, con precedenti per violenza di genere e colpito da divieto di dimora, è stato fermato dopo un breve inseguimento ... Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Ennesimo Furto Negozio Rubati