Enna malato di cancro rimane senza pensione d' invalidità | Costretto a sospendere le cure
A Piazza Armerina un uomo di 60 anni protesta davanti al Municipio: "Vivo grazie alla Caritas e all'aiuto dei vicini". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: enna - malato
EnnaLive.it. . Enna, Biblioinsieme: letteratura e pittura si incontrano al Premio Paolo Vetri Servizio di Fabio Marino - facebook.com Vai su Facebook
Enna, malato di cancro rimane senza pensione d'invalidità: Costretto a sospendere le cure; Malato di cancro rimane senza pensione d’invalidità: “Costretto a sospendere le cure”.
Malato di cancro rimane senza pensione d’invalidità: “Costretto a sospendere le cure” - Da circa un anno non riceve più la pensione d’invalidità, che gli era stata concessa in seguito a un delicato intervento allo stomaco e una successiva diagnosi di embolia polmonare. Da blitzquotidiano.it
Enna, malato di cancro rimane senza pensione d'invalidità: "Costretto a sospendere le cure" - Michelangelo Perla, 60 anni, è malato oncologico e da circa un anno non percepisce più la pensione ... Scrive msn.com