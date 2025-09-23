Ener2Crowd la nuova classifica degli italiani più ricchi

Negli ultimi dieci anni la forbice delle diseguaglianze economiche si è allargata con un ritmo senza precedenti. Secondo l’ultima analisi della piattaforma di investimenti Ener2Crowd, in Italia si contano 472 mila persone con almeno un milione di euro di ricchezza, lo 0,8 per cento della popolazione. Un esercito che si amplia salendo di livello: oltre 88 mila cittadini possiedono più di 5 milioni, mentre gli Ultra High Net Worth Individual (Uhnwi), con patrimoni superiori ai 30 milioni, sono quintuplicati in dieci anni. A livello globale, dal 2015 al 2025 la ricchezza dei miliardari è cresciuta del 138 per cento, passando da 6. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ener2Crowd, la nuova classifica degli italiani più ricchi

