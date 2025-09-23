EMU xemu 0.8104 | Nuovo Aggiornamento Migliora la Grafica con l’Implementazione del LOD Bias per le Texture

La comunità degli appassionati di emulazione ha un nuovo motivo per festeggiare. Il team di sviluppo di xemu, l’emulatore open-source per la console Microsoft Xbox, ha rilasciato la versione 0.8.104. Questo aggiornamento, sebbene possa sembrare minore nel numero di versione, porta con sé un miglioramento tecnico significativo che contribuisce a rendere l’esperienza di gioco sempre più precisa e visivamente accurata. Il cuore di questa release è un perfezionamento all’emulazione dell’NV2A, il chip grafico della Xbox originale. Cos’è xemu?. Per chi non lo conoscesse, xemu è un progetto gratuito e open-source che mira a replicare il funzionamento dell’originale Microsoft Xbox su PC moderni (Windows, macOS e Linux). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net