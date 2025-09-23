EMU ScePSX Beta 0.17.7 | Risolti Bug Critici e Migliorata la Stabilità Grafica

La sviluppo di ScePSX, l’emulatore PS1 leggero e potente sviluppato in C#, prosegue a ritmo serrato! È ora disponibile la versione beta 0.1.7.7, un aggiornamento importante che risolve alcuni problemi grafici segnalati dalla community, migliorando la compatibilità e la stabilità. Scarica subito l’ultima versione: Link al Download su GitHub Note di Aggiornamento della Versione 0.1.7.7. Questo aggiornamento si concentra principalmente sulla correzione di bug che causavano l’assenza di texture in alcuni giochi. Correzioni di Bug. Backend OpenGL: Risolto un problema che causava l’assenza di texture in alcuni giochi, dovuto a un allineamento incorretto del caricamento delle texture. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net