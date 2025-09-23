EMPOLI CHIAMATO A RIALZARSI Prova col Genoa per uscire dal tunnel

di Simone Cioni Cadere fa parte del gioco, anche se il tonfo di Pescara ha fatto parecchio rumore soprattutto per come è arrivato, ciò che conta adesso è rialzarsi e come l’ Empoli lo farà. Reagire con il giusto atteggiamento, fin dalla gara di Coppa Italia col Genoa di giovedì prossimo nonostante un avversario di categoria superiore, permetterà al club azzurro di archiviare questo passaggio a vuoto come un normale incidente di percorso, diversamente rischia di trascinare il gruppo in un loop negativo da cui poi potrebbe diventare complicato uscire. Al netto di un miglioramento nell’approccio della gara rispetto alla precedente sfida con lo Spezia, per il resto la tappa di Pescara ha rappresentato una netta involuzione sotto tutti gli aspetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - EMPOLI CHIAMATO A RIALZARSI. Prova col Genoa per uscire dal tunnel

? “Appena è arrivata la chiamata dell’Empoli ho accettato con entusiasmo; è un’occasione che voglio sfruttare con tutto me stesso lavorando al meglio giorno dopo giorno”. Manuel Gasparini ha raccontato le sue prime settimane in azzurro - X Vai su X

