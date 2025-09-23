Emma Watson torna a parlare della scelta di lasciare il cinema | Sono più felice e in salute che mai Della recitazione mi manca la parte artistica

Emma Watson è tornata a parlare della sua lunga pausa dal cinema. In un’intervista concessa a Hollywood Authentic, l’attrice resa celebre dal ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare i set dal 2018, anno in cui ha recitato in Piccole donne di Greta Gerwig. «Forse sono più felice e in salute che mai», ha detto Watson, raccontando di aver scelto di dedicarsi allo studio e alla scrittura dopo quasi vent’anni sotto i riflettori. Secondo l’attrice, la recitazione non era il problema principale: «Quello che mi pesava davvero era la promozione. 🔗 Leggi su Open.online

