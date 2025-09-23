Emma Watson sull' addio alla recitazione | Mi stava distruggendo non mi manca per niente

L'attrice non compare in un film dal 2019, quando uscì l'adattamento di Piccole Donne diretto da Greta Gerwig e adesso sembra ammettere che quel mondo non le manchi affatto Emma Watson ha dichiarato in una nuova intervista con Hollywood Authentic che in questo momento è "forse la persona più felice e in forma che sia mai stata", mentre la sua pausa dalla recitazione si avvicina al settimo anno. L'attrice non recita dal dicembre 2018, quando ha terminato le riprese dell'acclamato adattamento di Piccole Donne di Greta Gerwig. La star di Harry Potter ha affermato che "avere il peso di un personaggio pubblico" è gravoso, motivo per cui non sembra avere fretta di tornare a Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

