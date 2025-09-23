Emma Watson spiega la sua pausa di 7 anni dalla recitazione

A sette anni dal suo ultimo lavoro come attrice, Emma Watson spiega la sua pausa dalla recitazione in una nuova intervista. L’ultimo ruolo di Watson è stato nell’adattamento cinematografico di Greta Gerwig del 2019 di Piccole donne, le cui riprese si sono concluse nel dicembre 2018. Da allora, le apparizioni più importanti dell’attrice, nota soprattutto per aver interpretato Hermione Granger nei film di Harry Potter, sono state la reunion di Harry Potter e uno speciale televisivo dedicato a un torneo di pickleball di beneficenza. “ Una componente più importante del lavoro stesso è la promozione e la vendita di quell’opera, di quell’opera d’arte”, ha dichiarato Watson a Hollywood Authentic in una recente intervista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: emma - watson

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

Emma Watson, felice (e single) a 35 anni: lontano dal cinema, con un dottorato a Oxford e il successo mondiale del gin che ha lanciato insieme al fratello

La polizia ‘bacchetta’ Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità

Vanity Fair Italia. . Emma Watson arriva al Festival del Cinema di Venezia Video: Produzione team social Vanity Fair Location: Excelsior - facebook.com Vai su Facebook

A sorpresa, anche Emma Watson è arrivata al lido… - X Vai su X

Emma Watson spiega perché è scomparsa dai set: Credo di essermi sentita un po' in trappola; Emma Watson spiega perché non recita da cinque anni: Mi sentivo in gabbia, non ero felice; Harry Potter: Emma Watson spiega perché voleva lasciare la saga.

Emma Watson rompe il silenzio sulla sua carriera al cinema: "Ecco cosa mi manca" - L'attrice di Harry Potter ha parlato della sua carriera cinematografica e della pausa che si sta prendendo dalla recitazione. Segnala cinema.everyeye.it