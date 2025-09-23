Emma Watson per la prima volta spiega perché ha deciso di abbandonare il mondo del cinema | una cosa le stava distruggendo l' anima

Cinque anni di silenzio cinematografico non sono casuali. Emma Watson, la Hermione Granger di Harry Potter, dopo anni di speculazioni ha finalmente svelato i motivi profondi che l’hanno portata a dire addio al grande schermo. L’ultimo film è stato Piccole Donne di Greta Gerwig del 2019, dove interpretava la sorella maggiore Meg. Ora, in una rara intervista concessa a Hollywood Authentic, l’attrice 35enne ha aperto il suo cuore, rivelando come la macchina hollywoodiana l’abbia quasi divorata dall’interno. Perché Emma Watson ha abbandonato il cinema. «In un certo senso ho davvero vinto alla lotteria con la recitazione, e quello che mi è successo è così insolito», confessa Watson, ripensando al suo percorso straordinario iniziato a soli 11 anni nei panni della brillante maghetta di Hogwarts. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Emma Watson per la prima volta spiega perché ha deciso di abbandonare il mondo del cinema: una cosa le stava distruggendo l'anima

In questa notizia si parla di: emma - watson

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

Emma Watson, felice (e single) a 35 anni: lontano dal cinema, con un dottorato a Oxford e il successo mondiale del gin che ha lanciato insieme al fratello

La polizia ‘bacchetta’ Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità

Vanity Fair Italia. . Emma Watson arriva al Festival del Cinema di Venezia Video: Produzione team social Vanity Fair Location: Excelsior - facebook.com Vai su Facebook

A sorpresa, anche Emma Watson è arrivata al lido… - X Vai su X

Emma Watson, divieto di guida di 6 mesi per l'attrice: sanzionata per eccesso di velocità (ma non è la prima volta); Harry Potter e il principe mezzosangue per la prima volta in concerto a Roma il 27 e 28 dicembre; L'imbarazzo di Emma Watson quando aveva scambiato Jimmy Fallon per Jimmy Kimmel.

Emma Watson, divieto di guida di 6 mesi per l'attrice: sanzionata per eccesso di velocità (ma non è la prima volta) - Curiosamente, nella stessa giornata e nello stesso tribunale, anche un'altra attrice del mondo di Harry Potter, Zoe Wanamaker, è stata sanzionata per eccesso di velocità Harry Potter e... Riporta leggo.it

Emma Watson, patente sospesa per eccesso di velocità e multa da 1044 sterline - L’attrice inglese ha ricevuto una sospensione della patente per sei mesi dopo un’infrazione stradale nei pressi di Oxford. Si legge su tg24.sky.it