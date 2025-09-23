Emissioni di cenere dai crateri dell' Etna allerta arancione per il settore aereo
Questa mattina, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha emesso un avviso “Vona” (Volcano Observatory Notice For Aviation) di colore arancione. Si notano, infatti, delle esplosioni a carattere stromboliano sui crateri sommitali dell'Etna, a carattere discontinuo. Attualmente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Allerta Etnas F1. La protezione civile avverte: "Alta probabilità imminente fontane di lava" Continua ad intensità variabile l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est dell'Etna, con deboli e sporadiche emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in area s
L'Etna rallenta: in calo l'attività stromboliana e l'emissione di cenere Continua però la fuoriuscita di lava dalle tre fratture presenti
Nuova attività esplosiva dell'Etna con emissione di cenere. VONA arancione - OE ha innalzato il livello di allerta per il traffico aereo a causa della cenere vulcanica, al momento circoscritta al cratere sommitale ... Secondo rainews.it
Etna, esplosioni e cenere: allerta arancione per l’aviazione - CATANIA – Attività esplosiva è stata osservata sulla sommità dell’Etna, con l’emissione di cenere dai crateri. Segnala livesicilia.it