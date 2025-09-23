Emissioni di cenere dai crateri dell' Etna allerta arancione per il settore aereo

Questa mattina, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha emesso un avviso “Vona” (Volcano Observatory Notice For Aviation) di colore arancione. Si notano, infatti, delle esplosioni a carattere stromboliano sui crateri sommitali dell'Etna, a carattere discontinuo. Attualmente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

