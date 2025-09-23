Emergenza in Italia violenta bomba d’acqua | evacuate d’urgenza le scuole e il municipio

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sul Golfo di Napoli, colpendo in particolare Forio d’Ischia. Il maltempo ha causato gravi disagi, con strade trasformate in torrenti, automobili trascinate via e evacuazioni d’emergenza disposte dalle autorità. Auto dei Carabinieri travolte dall’acqua. Nella frazione di Monterone le piogge torrenziali hanno generato un corso d’acqua improvviso che ha investito due veicoli della Stazione dei Carabinieri di Forio – una Fiat Tipo e una Fiat Panda – regolarmente parcheggiati negli stalli di sosta. La violenza dell’acqua li ha spostati per diversi metri, rendendo impossibile il recupero immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

