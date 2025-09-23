Emergenza in Italia violenta bomba d’acqua | evacuate d’urgenza le scuole e il municipio
Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sul Golfo di Napoli, colpendo in particolare Forio d’Ischia. Il maltempo ha causato gravi disagi, con strade trasformate in torrenti, automobili trascinate via e evacuazioni d’emergenza disposte dalle autorità. Auto dei Carabinieri travolte dall’acqua. Nella frazione di Monterone le piogge torrenziali hanno generato un corso d’acqua improvviso che ha investito due veicoli della Stazione dei Carabinieri di Forio – una Fiat Tipo e una Fiat Panda – regolarmente parcheggiati negli stalli di sosta. La violenza dell’acqua li ha spostati per diversi metri, rendendo impossibile il recupero immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: emergenza - italia
Spaventare in Italia con Maurizio Sarri: Emergenza ricoverata in ospedale
Caldo record in Italia: le ordinanze regionali per far fronte all'emergenza
Emergenza caldo, dai blackout ai malori: disagi in tutta Italia
"Emergenza giustizia civile, l'Italia rischia di ridare un miliardo all'Ue", dice Del Noce, presidente dell’Unione nazionale delle camere civili: "Difficile il raggiungimento dei target stabiliti dal Pnrr entro il 30 giugno 2026". Di @ErmesAntonucci - X Vai su X
? Allerta Meteo, emergenza maltempo sull'Italia: in corso la tempesta equinoziale. Durerà 10 giorni!!! Le mappe e i dettagli nel video - facebook.com Vai su Facebook
Ondata di maltempo nel Nord Italia, allerta gialla in sei regioni - Mattarella: Istituzioni hanno l'obbligo della prevenzione; Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: Forlì travolta da un nubifragio, disagi in Piemonte e Toscana; Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: diversi feriti, alcuni gravi.
Filottrano, bomba d'acqua: frazioni invase dal fango, chiuse alcune strade. Il sindaco va in soccorso di un automobilista - Violenta bomba d’acqua a Filottrano: Montepulciano, Santa Maria, Taverna e Borsciano le zone più colpite. Secondo corriereadriatico.it
Livorno, allarme bomba su un traghetto: a bordo 1.000 passeggeri, scatta la maxi-emergenza nel porto - È stato attivato il sistema regionale di maxiemergenze per un allarme bomba su un traghetto al porto di Livorno. Si legge su ilmessaggero.it