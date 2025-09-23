Emergenza granchio blu l’assessore Mammi | La Regione pronta a sostenere le imprese anche nel 2026

Riminitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Regione Emilia-Romagna si rende disponibile fin da subito a sostenere le imprese di pesca e acquacoltura colpite dal granchio blu anche attraverso risorse nel bilancio del 2026”. Ad assicurarlo l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, nel giorno della riunione convocata dalla Prefettura di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

