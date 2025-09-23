Emergenza droga a Bologna | gli spacciatori di piazza della Pace avevano un chilo di ‘fumo’ in cantina
Bologna, 23 settembre 2025 – Sono stati sorpresi a cedere dosi cocaina in piazza della Pace, davanti allo stadio, e dopo un'attenta perquisizione della loro abitazione la polizia ha trovato oltre un chilo di droga nascosta in cantina. Per questo motivo due ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati arrestati con l'accusa di possesso di droga ai fini di spaccio. Spaccio in piazza della Pace. Il tutto è accaduto l'altra sera nella piazza dove da tempo erano segnalati dai residenti movimenti sospetti: gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due giovani scambiarsi qualcosa e poi avvicinare un uomo alla guida di un'auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
