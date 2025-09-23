Emergenza abitativa Arriva Casa Danila

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inauguara domani alle 18.30, Casa Danila, il co-housing per persone in disagio abitativo sorto negli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Maria in Valdegola, nei locali parrocchiali al primo piano della Chiesa di Corazzano, frazione di San Miniato. Lo spazio rientra nel progetto "La community dell’abitare" ideato e promosso dalla Caritas della Diocesi e finanziato dai Fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica. Il co-housing, gestito dalla cooperativa sociale La Pietra d’Angolo, ha una disponibilità di sei posti, attualmente sono ospitati due donne e una coppia. "In passato – dice il parroco don Simone Meini – ho sempre cercato di accogliere persone e famiglie in situazioni di emergenza abitativa, come nel 2021 quando, per alcuni mesi, su richiesta del comune abbiamo ospitato una famiglia di origine marocchina, ma è sempre stata una semplice iniziativa personale, come prete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

emergenza abitativa arriva casa danila

© Lanazione.it - Emergenza abitativa. Arriva Casa Danila

In questa notizia si parla di: emergenza - abitativa

Emergenza abitativa e salari bassi: il lato oscuro di Ibiza

Pnrr, Foggia rischia di perdere 30 milioni destinati a rigenerazione urbana ed emergenza abitativa

L’emergenza abitativa. Alloggi Erp insufficienti: "Servono 450mila euro per le ristrutturazioni"

Emergenza abitativa. Arriva Casa Danila; Emergenza abitativa, le proposte di Assoimmobiliare per il Piano Casa Italia; Un tetto per chi non ce l’ha: a Cinecittà arriva lo sportello contro l’emergenza abitativa.

emergenza abitativa arriva casaEmergenza abitativa. Arriva Casa Danila - housing per persone in disagio abitativo sorto negli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Maria in Valdegola, nei locali parrocchia ... Segnala lanazione.it

emergenza abitativa arriva casaEmergenza abitativa, la commissione Hous a Palazzo d'Orleans - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto una delegazione della commissione speciale del Parlamento europeo sulla c ... Secondo tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Abitativa Arriva Casa