Emergenza abitativa 25mila immobili vuoti | riduzioni Imu per chi affitta Come funziona
Venticinquemila immobili sfitti a Bari e tantissime famiglie (con un reddito che non permette loro di accedere alle graduatorie per le case popolari) che non riescono a trovare una casa in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: emergenza - abitativa
Emergenza abitativa e salari bassi: il lato oscuro di Ibiza
Pnrr, Foggia rischia di perdere 30 milioni destinati a rigenerazione urbana ed emergenza abitativa
L’emergenza abitativa. Alloggi Erp insufficienti: "Servono 450mila euro per le ristrutturazioni"
Stasera siamo a #Pomigliano, al #RinascitaFestival, con Francesca Druetti in compagnia di Mattia Santarelli della campagna #Maqualecasa e Rossella Toscano. Continuiamo a insistere sul contrasto all'emergenza abitativa, sul diritto alla casa. Continuiamo a - facebook.com Vai su Facebook
EMERGENZA CASA, MAGONI (FdI-ECR): “DA SALA NESSUNA RISPOSTA” "Governo ha messo in campo piano straordinario per emergenza abitativa. Fuori luogo che Sala critichi piano nazionale quando Milano è al collasso" @LaraMagoni Link al comun - X Vai su X
Emergenza casa in Fvg: Povertà abitativa sempre più allarmante; Emergenza casa, l’affitto in Trentino si divora il reddito: due terzi dello stipendio medio per il canone; Si finge agente immobiliare e propone a un uomo acquisto di una casa a Pordenone: truffa da 25mila euro.
San Giuliano Terme: avviata la ricerca di immobili da destinare ad emergenza abitativa - San Giuliano Terme (PI), 19 dicembre 2024 – Il Comune di San Giuliano Terme lancia un'importante iniziativa sociale per contrastare l'emergenza abitativa, pubblicando un avviso pubblico rivolto a ... Da lanazione.it
Immobiliare, Baccarini “Serve un Pnrr per le politiche abitative” - ROMA (ITALPRESS) – “Serve un fondo europeo per la casa, una sorta di PNRR per le politiche abitative. Riporta iltempo.it