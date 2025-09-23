Errol Musk, il padre del miliardario Elon Musk, è stato al centro di una lunga e tormentata storia di accuse e indagini, con denunce di abusi sessuali che si sono estese per decenni. I report del New York Times hanno rivelato dettagli di un passato oscuro che ha segnato profondamente la famiglia Musk, portando a una rottura quasi totale tra Elon e il padre. Le accuse, supportate da documenti ufficiali di polizia e tribunali, ma anche da testimonianze di assistenti sociali e parenti, hanno dipinto un quadro preoccupante del settantanovenne Errol Musk, che ha avuto un totale di nove tra figli e figliastri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elon Musk, rivelazione shock in famiglia: “Si tratta dei figli”