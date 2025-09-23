Elogia la Nato critica l’Onu Trump a ruota libera dal Palazzo di Vetro

Elogia la Nato sui fondi per la difesa, attacca l’agenda globalista dell’Ue, smembra le politiche dell’Onu, punta il dito contro droghe, green e immigrazione. Un Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all’assemblea delle Nazioni Unite, che unisce i puntini programmatici della sua visione politica applicata ai dossier internazionali aperti. Forse per la prima volta parla di un’alleanza atlantica forte, grazie all’impegno formale da parte di tutti i membri ad incrementare la spesa per la difesa, “su mia richiesta, dal 2% al 5% del Pil, rendendo la nostra alleanza molto più forte e potente di quanto non fosse mai stata prima”. 🔗 Leggi su Formiche.net

