Elmas | Col Pisa è stata dura il match contro il Milan non sarà sfida scudetto
Eljif Elmas, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, dopo la vittoria col Pisa al Maradona.
Napoli-Pisa, le formazioni ufficiali: Conte tiene a riposo Anguissa, c’è Elmas con Gilmour dal 1?
Napoli-Pisa 0-0, Conte lancia Gilmour ed Elmas oltre al ritorno di Meret (LIVE)
Napoli-Pisa 0-0, gol annullato ad Elmas per fuorigioco (LIVE)
Finisce il primo tempo al Maradona tra Napoli e Pisa. A farla da padrone gli episodi arbitrali. Prima un check del Var per un possibile rigore per il Pisa (poi non assegnato per un fallo di mano precedente di Leris), poi il gol annullato ad Elmas per un fuorigioco
Napoli-Pisa 3-2 Spinazzola | Sapevamo della difficoltà stasera il finale è stato grave.