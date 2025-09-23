Elisabetta Canalis e Alvise Rigo tra sguardi complici e carezze all’evento Netflix | più vicini che mai

Sembra procedere a gonfie vele la nuova frequentazione di Elisabetta Canalis. Quella con Alvise Rigo, ex rugbista che si è reinventato negli ultimi anni modello e attore. I due si frequentano ormai da qualche mese e sebbene non abbiano (ancora) confermato la relazione continuano a trascorrere molto tempo insieme. E ad essere, inevitabilmente, ripresi dai paparazzi. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo insieme. Dopo il viaggio insieme negli Stati Uniti, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno trascorso del tempo a Milano. A immortalarli i fotografi del settimanale Chi, il primo a pubblicare delle foto della nuova presunta coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo tra sguardi complici e carezze all’evento Netflix: più vicini che mai

