Elisa non c’è più Trova la figlia morta nel letto a soli 20 anni | poi l’altra scoperta shock

Thesocialpost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Lucca nella giornata di domenica 21 settembre. Una madre, entrata nella stanza della figlia per svegliarla, l’ha trovata senza vita, distesa nel suo letto. La giovane si chiamava Elisa Cerone, aveva soltanto 20 anni e la sua morte improvvisa ha lasciato nello sgomento amici, parenti e compagni di università. Secondo le prime informazioni, Elisa era iscritta all’università di Firenze e viveva con la famiglia nella zona di Capannori. >> “Abbiamo trovato una foto, ecco cosa si vede”. Garlasco, colpo di scena clamoroso: cosa succede adesso La sera precedente aveva inviato un messaggio alla madre, rassicurandola sul fatto che non avrebbe dovuto preoccuparsi se non fosse rientrata a dormire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

