Elio senza le Storie tese suona il violoncello a Rovigo | applausi scroscianti
Rovigo, 23 settembre 2025 – Elio, senza le Storie tese, si è seduto davanti al leggio, ha preso l’archetto. E ci ha provato, a suonare il violoncello. Scroscianti applausi. ‘Visto, ci sono riuscito’, ha detto verso il pubblico che ha affollato il teatro sociale. Così si è chiusa la dodicesima edizione del festival Rovigo Cello City, una serata tra note doc e divertimento al termine di un’intensa settimana di musica, con eventi di altissimo livello, che hanno avuto come protagonisti, fra gli altri, solisti del calibro di Maximilian Hornung, Peter Somodari ed Ettore Pagano. Imbragato in un violoncello Elio è sceso anche tra il pubblico, ha spiegato il titolo dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Elio incanta il Sociale - Un tocco di pacata ironia, un remix tra teatro, lirica, pop e qualche stringata di violoncello. Da polesine24.it
