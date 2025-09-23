Elio Germano e Teho Teardo il 26 settembre sul palco dell’Ostia Antica Festival con lo spettacolo Viaggio al termine della notte

OSTIA ANTICA FESTIVAL Venerdì 26 settembre "VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE" liberamente tratto dal libro di Louis Ferdinand Céline di e con ELIO GERMANO e TEHO TEARDO

Tra i più premiati attori italiani, ha ottenuto cinque David di Donatello – tra cui l'ultimo nel 2024 per la partecipazione in Palazzina Laf di Michele Riondino – oltre al Prix d'Interpretation

