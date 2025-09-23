Elio Germano continua il piagnisteo | Ho pensato di lasciare il cinema dopo la querelle con Giuli

“Se ho pensato di lasciare il cinema? Lo penso in continuazione. L’ho pensato dopo quello che è successo con Giuli”. Così Elio Germano in un’anticipazione dell’intervista rilasciata al nuovo numero di Vanity Fair, in edicola da domani 24 settembre. I dolori di Elio proseguono. Prima la lagna con cui ci ha ammorbato per il disagio psicologico di avere interpretato un “mostro” come Mussolini nella serie tv tratta dal romanzo di Scurati “M”. Poi il racconto lacrimoso della contrarietà della nonna partigiana a che interpretasse il Duce. Quindi il racconto del placet della nonna, dopo avere visto il prodotto in anteprima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Elio Germano continua il piagnisteo: “Ho pensato di lasciare il cinema dopo la querelle con Giuli”

