Elina Svitolina e Beatriz Haddad Maia finiscono il 2025 in anticipo
Ragioni di necessità di riposo, anche mentali. In breve, sono questi i temi che, nel giro di poche ore, riguardano gli stop alla stagione 2025 di Elina Svitolina e Beatriz Haddad Maia. L'ucraina e la brasiliana decidono di porre termine alla loro annata, e soprattutto per la prima si tratta di un gesto non banale considerando che avrebbe ancora potuto correre, sebbene con parecchi sforzi, per le WTA Finals. Così su Instagram Svitolina, che in questo modo rinuncia anche al WTA 1000 di Pechino (era nell'ottavo di Jasmine Paolin i e il suo spot sarà occupato dalla polacca Magda Linette), facendo sì che la Billie Jean King Cup sia stata l'ultima sua situazione di presenza in campo nell'anno: " Non mi sono sentita me stessa ultimamente.
La terza è quella BUONA! Paolini salva l’Italia dall’eliminazione in Billie Jean King Cup, battendo un’avversaria che l’ha sempre messa in difficoltà: Elina Svitolina. Proprio lei, che l’aveva eliminata in ben due Slam quest’anno al set decisivo. Ma si sa che - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine #Paolini batte Elina #Svitolina 3-6, 6-4, 6-4 in 2 h 25 minuti di battaglia e recuperando una situazione che, nel secondo match, si era fatta ingarbugliata, sotto di un break. Ha tenuto il punto ed è risalita fino alla vittoria che dà all’Italia il punto d - X Vai su X
Svitolina e Haddad Maia não voltam a jogar em 2025 - Ambas anunciaram nas suas respetivas redes sociais que a temporada de 2025 chegou ao fim, alegando fadiga físic ... Scrive bolamarela.pt
Bia Haddad vira pra cima de Svitolina e avança às quartas na Alemanha - Foi a primeira vez em que Bia Haddad Maia, 22ª do mundo, e Elina Svitolina, 13ª no ranking, se enfrentaram. Come scrive noticias.r7.com