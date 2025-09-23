Elicottero si schianta al suolo a due passi da Roma VIDEO

Attimi di terrore a Fiano Romano: un elicottero privato si ribalta per le forti raffiche di vento, si schianta e prende fuoco all’aviosuperficie. Nessun ferito. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Elicottero si schianta al suolo a due passi da Roma. VIDEO

Elicottero si schianta al suolo, è tragedia: 8 morti, di cui 2 ministri

Elicottero si schianta al suolo, morti due ministri e altre sei persone: è il caos

Elicottero del governo si schianta, tutti morti

Motociclista si schianta in autostrada: trasportato in elicottero in ospedale https://ift.tt/29jlMdo https://ift.tt/l1p6hnL - X Vai su X

Francia, elicottero antincendio si schianta in un lago durante il rifornimento, salvo l’equipaggio Si sono fortunatamente salvati il pilota e l'ufficiale dei vigili del fuoco a bordo dell'elicottero precipitato domenica in un lago mentre cercava di raccogliere acqua per - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, elicottero si ribalta per il forte vento, si schianta al suolo e va in fiamme a due passi da Roma; Precipita elicottero nei pressi di Dobbiaco, morto il pilota; Asiago, aereo turistico si schianta durante l'atterraggio: due feriti.

Maltempo, elicottero si ribalta per il forte vento, si schianta al suolo e va in fiamme a due passi da Roma - Paura all'aviosuperficie «Aeroclub Tucano» a Pantano, nel comune di Fiano Romano in provincia di Roma, dove un elicottero privato si è ribaltato durante le fasi ... Scrive leggo.it

Elicottero si ribalta durante l’atterraggio e poi prende fuoco: tragedia sfiorata a Fiano Romano - Presso l'aviosuperficie 'Aeroclub Tucano' a Pantano un elicottero privato si è prima ribaltato durante le fasi di atterraggio e poi ha preso fuoco ... Segnala fanpage.it