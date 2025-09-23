Elezioni regionali | online il modulo per candidarsi come scrutatore a Venezia

Nel sito del Comune di Venezia è disponibile (a questo link) il modulo per segnalare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Dopo la prima sperimentazione, in occasione delle consultazioni dello scorso anno, si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

