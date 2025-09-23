Elezioni regionali De Luca | Zannini in Forza Italia per la stupidità politica del Pd casertano
La scelta di Giovanni Zannini di aderire a Forza Italia “non deriva da problemi giudiziari e morali ma dalla stupidità del Partito Democratico di Caserta e da una discriminazione che non ha ragioni oggettive”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo a una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
elezioni - regionali
