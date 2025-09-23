Elezioni Regionali 2025 in Calabria chi è in vantaggio nei sondaggi politici e di quanto

Alle elezioni regionali in Calabria il favorito nei sondaggi politici è il presidente uscente Roberto Occhiuto. Segue, distaccato di alcuni punti, il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, poi quello di Dsp Francesco Toscano. Rispetto ad alcune delle prime rilevazioni la distanza tra i primi due si è ridotta, ma all'appuntamento con le urne manca poco tempo: si vota il 5 e il 6 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

