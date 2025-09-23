Elezioni parlamentari Moldavia l' opposizione in testa nei sondaggi mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
A pochi giorni dalle elezioni che determineranno la continuità del governo guidato da Maia Sandu o la formazione di un nuovo governo di opposizione, gli strateghi dello status quo nel palazzo del governo di Chi?in?u vedono sempre più lontana la soglia del 50% necessaria per assicurarsi la vittoria d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Parlamentari in Moldova, elettori al bivio tra Ue e Russia - Gli elettori moldavi andranno alle urne questa settimana per le elezioni parlamentari, che la presidente in carica ha definito le "più importanti" nella storia del Paese, in bilico ... Riporta ansa.it
Moldavia, l’opposizione denuncia arresti illegittimi in vista delle elezioni parlamentari - La situazione politica in Moldavia sta peggiorando con l’avvicinarsi delle prossime elezioni parlamentari previste per il 28 settembre. Secondo affaritaliani.it