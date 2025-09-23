Elezioni Marche 2025 Salvini | Abbiamo lavorato 5 anni marchigiani non sono cavie

(LaPresse) – “È un voto dei marchigiani, Schlein e Conte usano le Marche come laboratorio politico per dare una spallata al governo così come qualcuno vorrebbe usare le piazze ahimè anche violente per dare spallate al governo, le Marche non sono un laboratorio, i marchigiani non sono delle cavie”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini a margine di un incontro della Lega a Pesaro. “Abbiamo lavorato per 5 anni, se i cittadini ritengono che questa Regione sia stata governata bene ci confermeranno la fiducia”. Questo articolo Elezioni Marche 2025, Salvini: "Abbiamo lavorato 5 anni, marchigiani non sono cavie" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

