Elezioni comunali a Trentola Ducenta C' è il ritorno di Michele Griffo E punta alla fascia tricolore

L’anno prossimo la cittadina di Trentola Ducenta tornerà alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, e la sfida politica si preannuncia già infuocata. A catalizzare l’attenzione è il ritorno in campo dell’ex sindaco Michele Griffo, figura storica della politica locale.Griffo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Trentola Ducenta, “Insieme per la Città” verso le elezioni: confronto su scuola e ambiente - Un incontro partecipato e dal respiro politico si è svolto ieri a Trentola Ducenta, con la presenza dei consiglieri comunali ... Si legge su pupia.tv

Elezioni comunali 2026. Fratello dell'ex sindaco scende in campo per la fascia tricolore - La città di Trentola Ducenta si prepara a entrare nel vivo della prossima tornata elettorale, prevista nel 2026. Secondo casertanews.it