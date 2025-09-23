Eletta miss mamma italiana evergreen 2025

Frosinonetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, alla presenza di un numerosissimo pubblico, nella sala eventi dell’Hotel Olympic Centro Due Torri a Tirrenia di Pisa, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eletta - miss

Miss Mamma Italiana Gold 2025: eletta la barese Nicla Nasigrosso

La 48enne casalinga di Bari è stata eletta Miss Mamma Italiana Gold 2025

Eletta la nuova miss Adriatico Castel Frentano: è Sofia Deiana, studentessa con il sogno della moda

Eletta “miss mamma italiana evergreen 2025”; E' stata eletta 'Miss Mamma Italiana Evergreen 2025' (over 56). Premiata anche una cesenate; Miss mamma italiana Evergreen 2025: tra le vincitrici c'è la torinese Silvia Accardo.

E' stata eletta 'Miss Mamma Italiana Evergreen 2025' (over 56). Premiata anche una cesenate - Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, alla presenza di un numeroso pubblico, nella sala eventi dell’Hotel Olym ... Da cesenatoday.it

eletta miss mamma italianaMiss Mamma Italiana 2025 è Sara Besutti di Sabbioneta - Miss Mamma Italiana 2025 è Sara Besutti, 27 anni, proveniente da Sabbioneta in provincia di Mantova e nella vita agente di commercio e mamma di Bianca, 4 ... chiamamicitta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eletta Miss Mamma Italiana