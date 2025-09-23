Eletta miss mamma italiana evergreen 2025

Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, alla presenza di un numerosissimo pubblico, nella sala eventi dell’Hotel Olympic Centro Due Torri a Tirrenia di Pisa, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Miss Mamma Italiana Gold 2025: eletta la barese Nicla Nasigrosso

La 48enne casalinga di Bari è stata eletta Miss Mamma Italiana Gold 2025

Eletta la nuova miss Adriatico Castel Frentano: è Sofia Deiana, studentessa con il sogno della moda

SUBBIANO.FESTA DI FINE ESTATE 2025.MISS UNA RAGAZZA PER IL CINEMA. ELETTA MISS SUBBIANO LA N. 15 CRISTINA CHE SARA' ALLE FINALI DI TAORMINA.Un servizio a cura dell' a.c. Centodue SubbianoTv realizzato per la promozione del territ - facebook.com Vai su Facebook

E' stata eletta 'Miss Mamma Italiana Evergreen 2025' (over 56). Premiata anche una cesenate - Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, alla presenza di un numeroso pubblico, nella sala eventi dell’Hotel Olym ... Da cesenatoday.it

Miss Mamma Italiana 2025 è Sara Besutti di Sabbioneta - Miss Mamma Italiana 2025 è Sara Besutti, 27 anni, proveniente da Sabbioneta in provincia di Mantova e nella vita agente di commercio e mamma di Bianca, 4 ... chiamamicitta.it scrive