Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Familia di francesco costabile in corsa per gli oscar 2026 jumptheshark.it
Droni su Copenaghen e Oslo, cosa sappiamo? Frederiksen: «Non escludo mano Russia». Ma il Cremlino nega. 007 ... ilmessaggero.it
Pistoia, sgominata banda di ladri di supermercati: quattro arresti lanazione.it
Gaza, Hamas propone a Trump tregua di 60 giorni in cambio di metà degli ostaggi, Netanyahu: "Non accetteremo, ... ilgiornaleditalia.it
I 46 scatti di Andrea Varani raccontano un viaggio attraverso il nostro Paese. In ogni immagine Ludmilla ... iodonna.it
Vasco Rossi 2026, la data zero del live a Rimini il 30 maggio lapresse.it
Abortire in Italia è ancora un percorso a ostacoli: "Un diritto negato per le donne"
Nonostante il diritto all'aborto sia garantito dalla legge 194 e sia incluso nei Lea, ancora oggi ... ► today.it
Catanzaro, bimbo chiama i carabinieri e salva la mamma: “Aiuto, papà la sta picchiando”
L’uomo è finito ai domiciliari. La donna, da quattro anni vittima di violenze fisiche e psicologich... ► repubblica.it
L'incendio all'Ecoface: sequestrato il piazzale e acquisite le registrazioni della videosorveglianza
I mille metri quadrati dove erano accatastati i materiali di plastica, andati in fumo, sono stati ... ► agrigentonotizie.it
Graded, idrogeno e celle a combustibile: tecnologie protagoniste alla Conferenza Europea di Capri
Nuove frontiere delle energie rinnovabili: Graded, azienda con quartier generale a Napoli guidata d... ► ildenaro.it
Gaza, Schlein: inaccettabile Governo criminalizzi dissenso e piazze
Roma, 23 set. (askanews) – “Dico al governo: smettetela di criminalizzare ogni piazza e ogni form... ► ildenaro.it
Figlio con allievo 15enne: scarcerata la professoressa. Affidata ai servizi sociali
E' stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali, la professoressa condannata a 6 anni e ... ► firenzepost.it
Syusy Blady, chi è l’ex marito Patrizio Roversi: “L’amore era finito, ma siamo rimasti compagni di viaggio”
Dal 1982 al 2002 Syusy Blady è stata sposata con Patrizio Roversi col quale, nel 1994, ha avuto una... ► metropolitanmagazine
Zelensky e la First lady ucraina arrivano a New York per l'Assemblea Onu – Il video
(Agenzia Vista) New York, 22 settembre 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva, insie... ► open.online
“Galenica farmaceutica”, relazione del Dott. Di Bella
Relazione del Dott. Di Bella al MASTER universitario di II livello in "GALENICA FARMACEUTICA PER PRO... ► imolaoggi.it
Fabiano Santacroce: “Del Piero mi diede una gomitata nello stomaco”. Lì ha capito chi era davvero
L'ex difensore Fabiano Santacroce racconta cosa accadde con Alex Del Piero durante un Brescia-Juven... ► fanpage.it
Juventus, si chiude il processo Prisma
La chiusura del cerchio Prisma Si è chiuso definitivamente il processo penale relativo all’inchies... ► ilprimatonazionale.i
Calciomercato Inter, si muove già qualcosa per l’anno prossimo: Acerbi e Darmian verso l’addio? Spunta un nome nuovo nella lista dei partenti
di RedazioneCalciomercato Inter, si muove qualcosa per l’anno prossimo: Acerbi e Darmian verso l’add... ► internews24.com
La guerra diventa iper tecnologica: armi laser contro gli sciami di droni
La guerra con i droni ha trasformato il volto dei conflitti del XXI secolo: non più solo strumenti ... ► thesocialpost.it
Comunicato Stampa: CRV Approvata legge regionale su ricerca storica relativa a fucilazioni nella Grande Guerra
(Arv) Venezia 23 set. 2025 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 35 favorevo... ► iltempo.it
Vasco Rossi 2026, la data zero del live a Rimini il 30 maggio
La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini. Lo ha annunciato lo rocker di Zocca dalle sue pagi... ► lapresse.it
Casa di riposo a Cordenons: "Va reso noto l'esito dell'ultima ispezione dell'Asfo"
“Il silenzio di Comune e Regione sulle criticità nella gestione dell’Asp cordenonese è assordante"... ► pordenonetoday.it
150 telefonate al giorno, arrestato l'ex fidanzato diventato stalker
Il telefono squillava di continuo. In un giorno era arrivata a ricevere anche 150 chiamate. A temp... ► milanotoday.it
Guerra mondiale, cosa fare nei primi 10 minuti di un eventuale attacco nucleare? L'analisi degli esperti
Dieci minuti. Tanto basta, secondo gli esperti, per decidere se sopravvivere o meno a un attacco nuc... ► ilmessaggero.it
Il Cinema Saffi d'essai omaggia il maestro del cinema tedesco Werner Herzog con una rassegna di proiezioni
Il 29 settembre prende il via la rassegna realizzata in collaborazione fra la Cineteca di Bologna ... ► forlitoday.it
Paracetamolo in gravidanza, Fda avvia modifica foglietto illustrativo: cosa dicono gli esperti
(Adnkronos) – Scoppia in ‘caso paracetamolo’ negli Usa. E non solo. Mentre il mondo scientifico si ... ► ildifforme.it
Pensione sospesa o revocata? Devi farlo immediatamente per evitare problemi seri
Pensione sospesa o revocata? Devi farlo immediatamente e così eviti problemi seri, il rischio è que... ► temporeale.info
FAI Emilia Truck Show: un weekend di festa per i 10 anni di FAI Emilia
Un weekend speciale di festa, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alle Fiere di Parma, ... ► parmatoday.it
L'Ungheria non rinuncerà al petrolio russo: "Senza non possiamo garantirci l'approvvigionamento"
L'Ungheria non ha intenzione rinunciare alle forniture energetiche russe, nonostante la richiesta ... ► today.it
Omicidio nell'Anconetano, 45enne massacrato a colpi di mazzetta
AGI - È stato colpito alla testa più volte e con violenza: è morto cosi' Ettore Alessandro Sorrenti... ► agi.it
Leao: “Rifiutai l’Inter, poi Maldini mi convinse così. E il Milan è cento volte meglio”
Il portoghese si è raccontato nel podcast Say Less: il rifiuto ai nerazzurri, l’offerta rossonera e ... ► gazzetta.it
Maltempo in Campania: prorogata di altre 24 ore l'allerta Gialla
Prorogato di altre 24 ore, l'avviso di allerta meteo di livello Giallo in Campania, per piogge e t... ► salernotoday.it
Bompiani annuncia la pubblicazione del memoir di Viginia Giuffre
Milano, 23 set. (askanews) – Sarà in libreria a fine ottobre ’25, in contemporanea mondiale, Nobo... ► ildenaro.it
E tu, sai cosa si prova? Comprendere e affrontare il dolore cronico – Trailer
Settembre è il mese della consapevolezza sul dolore. Per l’occasione, Adnkronos lancia il vodcast “... ► ildifforme.it
Una visita guidata nel grande depuratore per scoprire come vengono "ripulite" le acque
Sabato 27 settembre il depuratore di San Rocco di Monza, tra i più grandi impianti della Lombardia... ► monzatoday.it
Travolta dalla propria auto, infermiera muore nel garage di casa
Una donna di 55 anni ha perso la vita nel garage di casa. La tragedia si è consumata nella mattina... ► bresciatoday.it
Omamori da equipaggiare in silent hill: le 10 migliori scelte
Nel contesto di Silent Hill f, l’utilizzo strategico degli omamori rappresenta un elemento fondamen... ► jumptheshark.it
Napoli Pisa, manca un rigore per i toscani! Marelli spiega: «È un chiaro ed evidente errore!». Ecco cosa è successo al VAR
di Redazione JuventusNews24Napoli Pisa, manca un rigore per i toscani! Luca Marelli a DAZN ha spiega... ► juventusnews24.com
Politano, ufficiale il rinnovo col Napoli fino al 2028
La notizia era nell’aria già da ieri sera, adesso è diventata ufficiale. Matteo Politano ha siglato... ► ilnapolista.it
Mondiali Para Archery a Gwangju: Travisani parte forte, Pellizzari in top 10
Buoni riscontri per l’Italia nelle prime frecce del ranking round. Azzurri già proiettati verso le ... ► sportface.it
Confiscati beni per 5 milioni a ex commercialista con precedenti penali
Comunicato Stampa Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha sequestrato immobili di pregio tra ... ► fremondoweb.com
Salvini: “Chiederemo una cauzione a chi organizza le manifestazioni”. Forza Italia si smarca: “Di difficile attuazione”
Forza Italia prende le distanze dalla proposta di Matteo Salvini di far pagare una cauzione per chi... ► ilfattoquotidiano.it
Baronissi, la Sindaca Petta: “Premio ‘Pagine d’Autore’ alla carriera al Maestro Enzo Avitabile”
Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio cultura... ► anteprima24.it
Questo è l'aerosol portatile che ti serviva: compatto e leggero, lo porti dove vuoi
Trovare una soluzione davvero pratica e al tempo stesso silenziosa per la salute respiratoria della... ► lanazione.it
Uno dei più bravi panificatori romani apre un forno con pizza al taglio in zona Vaticano (che la sera diventa wine bar)
Il pane fresco tutto il giorno, con l'ultima infornata la sera prima di chiudere. E poi l'aperitivo ... ► gamberorosso.it
UFFICIALE – Rinnovo in casa Napoli: la notizia fa esultare tutti i tifosi!
Tutto confermato: il beniamino dei tifosi partenopei ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. L... ► spazionapoli.it
Perseguita l'ex compagna a Milano, 39enne arrestato: quante volte al giorno chiamava la donna
Arrestato a Milano un uomo di 39 anni per atti persecutori: ignorato l’ammonimento, ha continuato a ... ► virgilio.it
Vasco Live 2026: data zero a Rimini il 30 maggio
Annunciata la data zero del tour 2026: Vasco live a Rimini il 30 maggio. In pre sale anche l’album... ► lopinionista.it
Esame perfetto della patente a Macerata senza nemmeno saper leggere le domande, donna nei guai per truffa
Una donna bengalese è stata denunciata a Macerata per aver tentato una frode all’esame patente usand... ► virgilio.it
Via alla terza edizione della Verdi SPIP Parade
Lo spirito festoso del Verdi Off abbraccia il cuore industriale del Quartiere SPIP di Parma sabato... ► parmatoday.it
Forbidden Fruit Anticipazioni 24 settembre 2025: Duro colpo per Ender, Erim la respinge!
Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 24 settembre 2025 su Canale 5 rivelano ... ► comingsoon.it
Vigevano, smalti e gel per unghie con sostanza tossica: sequestrati mille flaconi
Vigevano (Pavia), 23 settembre 2025 – Sequestrati circa mille flaconi di smalto e gel per unghie co... ► ilgiorno.it
Sempre più malati, sempre più giovani e quello stigma intorno alle persone malate di Alzheimer
Sono sempre di più e sempre meno anziane le persone che si ammalano di Alzheimer in Friuli Venezia... ► triesteprima.it
San Siro Inter, quante lacune nel vecchio impianto! Bocciato dalla Uefa: le valutazioni e le motivazioni
di RedazioneSan Siro Inter, quante lacune nel vecchio impianto! Bocciato dalla Uefa: le valutazioni ... ► internews24.com
Tylenol, cos'è il paracetamolo accusato da Trump di causare i disturbi dello spettro autistico
Non ci sono oggi dati sufficienti per stabilire una relazione causale tra l'uso nelle donne in gravi... ► wired.it
“Ha lasciato il calcio a causa della depressione”: ecco l’annuncio | Che dramma in Serie A
Nel corso dell’ultima diretta di TvPlay si è parlato in un grande protagonista del nostro calcio ch... ► tvplay.it
“Dio è con me e non ho paura!”. L’eroe Salvo D’Acquisto celebrato dalla Meloni a 82 anni dal suo sacrificio
Oggi l’Italia commemora il sacrificio di Salvo D’Acquisto, un giovane vicebrigadiere dei Carabinier... ► secoloditalia.it
I 46 scatti di Andrea Varani raccontano un viaggio attraverso il nostro Paese. In ogni immagine Ludmilla Voronkina Bozzetti indossa creazioni delle più prestigiose maison immergendosi nel paesaggio: dalle Dolomiti alla Sicilia
Milano, 23 set. (askanews) – Un abito come modo di raccontare l’abbraccio silenzioso di una terra, ... ► iodonna.it
Inter, Sucic sale in cattedra: Mkhitaryan rischia
Archiviata la vittoria per 2-1 con il Sassuolo, per l’Inter è tempo di guardare avanti e di dare co... ► forzainter.eu
Cosa non deve nella collezione di un vero appassionato di musica
Dai coffee table book ai vinili, fino ai saggi critici: 14 must-have tra classici intramontabili e p... ► vanityfair.it
Uomini e Donne, Cristiana Anania confessa: ha fatto anche il provino per Amici!
Siparietto divertente tra Maria De Filippi e la tronista Cristiana Anania, che ha confessato che pri... ► comingsoon.it
Il corteo pro Pal e l'assalto alla stazione di Milano: 5 arrestati, due sono minorenni | ?I «maranza» in Centrale tra urla, rabbia e sassaiole
Per due ragazze ventenni, che farebbero parte dell'area dei centri sociali, si terrà l'udienza pe... ► milano.corriere.it
Clizia Incorvaia, Titolo Di Studio: Ecco Cosa Ha Studiato!
Che laurea ha Clizia Incorvaia? Tutto sul percorso scolastico che ha reso l’influencer siciliana p... ► uominiedonnenews.it
"Totale innocenza". Lo sfogo di Alessandro Scandurra dopo il Riesame sull'urbanistica a Milano
"Totale innocenza". È di questo che parla Alessandro Scandurra, l'architetto coinvolto nell'inchies... ► ilgiornale.it
Traslochi, spesa o viaggi pesanti? Con questo carrello pieghevole fai tutto da solo (prezzo shock su Amazon)
Il trasporto di oggetti pesanti e ingombranti può spesso rivelarsi un’operazione meno semplice di q... ► quotidiano.net
Salis: «Felice per l'immunità. Il problema è Orbán» | No alla richiesta ungherese per un solo voto. Budapest: «È una criminale»
L'eurodeputata: «In molti hanno capito che il problema è l'Ungheria. E ribadisco che sono pronta ... ► corriere.it
Sarada e sumire pronte a scatenare l’ira di eida in boruto
Il mondo di Naruto e Boruto si distingue per la sua capacità di mescolare elementi tipici dello sh?... ► jumptheshark.it
Ilaria Salis esulta: "Incredula e felice, il problema è l'Ungheria di Orban"
“Sono incredula e felice”. Queste le prime parole di Ilaria Salis dopo il voto della Commissione Af... ► ilgiornale.it