Ele A annuncia l’album d’esordio Pixel feat con Guè e Promessa
Pixel è l’album d’esordio di Ele A, da oggi in preorder, ecco la tracklist e i feat del debutto discografico della giovane rapper. Pixel (EMI Records ItalyUniversal Music Italia) l’album d’esordio di Ele A, fuori ovunque il 10 ottobre e da oggi in preorder. Un progetto che entra sotto la pelle già dal primo ascolto, che non racconta solo il contesto da cui l’artista arriva ma quello che prova adesso: emozioni, pensieri, fragilità e forza. C’è più respiro, più apertura, sia nella voce che nelle produzioni. Possiamo sentire chitarre, pianoforti, beat con atmosfere che a tratti diventano quasi eteree, vaporizzate. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: annuncia - album
Caparezza annuncia l’album fumetto Orbit Orbit, da oggi in pre-order
Richard Ashcroft annuncia il nuovo album “Lovin’ You”
Hip hop, il collettivo 333 Mob annuncia l’album: il primo singolo con Lazza
Madonna annuncia il nuovo album: un ritorno alla dance a 20 anni da "Confessions On A Dance Floor". Madonna annuncia un nuovo progetto che segna il ritorno alle atmosfere dance che hanno fatto la storia della sua carriera. L’album, previsto per il 2026, s - facebook.com Vai su Facebook
Ed Sheeran pubblica il nuovo album. E ne annuncia un altro in arrivo #EdSheeran - X Vai su X