Pixel è l’album d’esordio di Ele A, da oggi in preorder, ecco la tracklist e i feat del debutto discografico della giovane rapper. Pixel (EMI Records ItalyUniversal Music Italia) l’album d’esordio di Ele A, fuori ovunque il 10 ottobre e da oggi in preorder. Un progetto che entra sotto la pelle già dal primo ascolto, che non racconta solo il contesto da cui l’artista arriva ma quello che prova adesso: emozioni, pensieri, fragilità e forza. C’è più respiro, più apertura, sia nella voce che nelle produzioni. Possiamo sentire chitarre, pianoforti, beat con atmosfere che a tratti diventano quasi eteree, vaporizzate. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ele A annuncia l’album d’esordio Pixel, feat con Guè e Promessa