Ehud Barak Viktor Orban e l'oligarca russo | le vie oscure della diplomazia dei capitali

La rivelazione di alcune email riservate che coinvolgerebbero Ehud Barak, Viktor Orban e l’oligarca russo Viktor Vekselberg illumina un pezzo della diplomazia informale che oggi attraversa l’Europa. Barak, ex primo ministro israeliano e figura di lungo corso nelle reti di sicurezza e business internazionale, avrebbe facilitato un contatto diretto tra il leader ungherese e uno dei più influenti imprenditori russi, noto per la sua vicinanza al Cremlino. L’obiettivo? Esplorare possibili cooperazioni economiche tra Budapest e gli interessi di Vekselberg, soprattutto in settori strategici come energia, metalli e infrastrutture. 🔗 Leggi su It.insideover.com

