EHRC – Al via il Rallye Elba Storico con 153 iscritti
Saranno dieci le nazioni straniere rappresentate, a testimonianza di una gara che continua a unire sport e territorio, valorizzando al meglio l’isola. L’appuntamento sarà valido per la serie continentale e per il tricolore storico. Siamo nella settimana che apre alla sfide, questa, per il XXXVII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ottavo appuntamento su . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: ehrc - rallye
IL XXXVII RALLYE ELBA STORICO – TROFEO LOCMAN ITALY PRESENTA LE “SUE” STRADE I giorni scorrono veloci verso lo start del XXXVII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, in programma dal 24 al 27 settembre, ottavo appuntamento su dieci del - facebook.com Vai su Facebook