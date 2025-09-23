EHRC – Al via il Rallye Elba Storico con 153 iscritti

Tuttorally.news | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno dieci le nazioni straniere rappresentate, a testimonianza di una gara che continua a unire sport e territorio, valorizzando al meglio l’isola. L’appuntamento sarà valido per la serie continentale e per il tricolore storico. Siamo nella settimana che apre alla sfide, questa, per il XXXVII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ottavo appuntamento su . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ehrc - rallye

Cerca Video su questo argomento: Ehrc 8211 Via Rallye