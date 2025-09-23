Egonu rivela | Vorrei incontrare il capitano della mia Inter per fargli queste domande

Egonu, capitana della Numia Vero Volley Milano e atleta della Nazionale italiana, svela il suo desiderio di parlare con l’attaccante dell’Inter. Durante un incontro nella Sala delle Colonne della sede di Banco BPM, la capitana della Numia Vero Volley Milano e stella della Nazionale italiana di pallavolo, Paola Egonu, ha rivelato di volere incontrare uno dei protagonisti del calcio italiano: Lautaro Martinez. La sua ammirazione per l’attaccante dell’ Inter è ben nota, e durante l’evento, Egonu ha sottolineato ancora una volta la sua fede interista. LA SCELTA DI LAUTARO – Quando le è stato chiesto con chi vorrebbe scambiare due chiacchiere, la risposta di Egonu è stata immediata: «Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Egonu rivela: «Vorrei incontrare il capitano della mia Inter per fargli queste domande»

In questa notizia si parla di: egonu - rivela

Shanghai rivela: “Abbiamo rinunciato a ingaggiare Paola Egonu”.

Erano rivali, ora sono complici e devastanti: Egonu-Antropova, i segreti di una staffetta da sogno - Il rapporto tra Egonu e l’ex ct Mazzanti era compromesso, tanto da spingere la stella azzurra a rinunciare al ... Segnala gazzetta.it