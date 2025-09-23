Il comune di Grottammare, Servizio per le politiche dell’immigrazione, diretto dal dottor Igor Vita (foto) e la Prefettura di Ascoli Piceno, hanno chiesto al servizio centrale (Roma) del Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) il trasferimento dei due giovani egiziani aggrediti nella notte del 24 agosto sul lungomare di Grottammare. La richiesta avanzata parla di trasferimento dei giovani, 21 e 23 anni, in un altro progetto di accoglienza immigrati, sempre all’interno del SAI, con sede in località da definire a livello nazionale. "Stiamo lavorando in questa direzione con il supporto della Prefettura – ha chiarito il dottor Igor Vita – Siamo fiduciosi, ma poi i responsabili dell’altro progetto devono essere d’accordo nell’accoglierli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Egiziani aggrediti sul lungomare. Chiesto il trasferimento dei due ragazzi