L’attivista egiziano-britannico pro-democrazia Alaa Abd el-Fattah ha ricevuto ieri, lunedì, la grazia dal presidente Abdel-Fattah al-Sisi ed è stato scarcerato nella notte dopo 6 anni di detenzione. “Una giornata eccezionalmente bella. Alaa è libero”, ha scritto sua sorella Mona Seif sul social X, pubblicando una foto del fratello sorridente con la madre Laila Soueif e la sorella Sanaa Seif. Sanaa Seif ha scritto su Facebook che suo fratello è arrivato a casa mentre lo aspettavano alla prigione di Wadi Natron, fuori dal Cairo. Abd el-Fattah e altri cinque prigionieri sono stati graziati dopo che il Consiglio nazionale per i diritti umani è intervenuto a nome delle loro famiglie e ha esortato il presidente a considerare la loro situazione per motivi umanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Egitto, scarcerato l’attivista pro-democrazia Alaa Abd el-Fattah: torna a casa dopo 6 anni