Egitto l’audace furto del bracciale del faraone | fuso per intascare appena 3.400 euro

Repubblica.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo del Cairo, il gioiello di tremila anni fa aveva un valore inestimabile: apparteneva ad Amenemope ed era in partenza per una mostra a Roma. La banda pensava che fosse più sicuro distruggerlo, ma una telecamera di sorveglianza ha ripreso uno dei vari passaggi di mano. E. 🔗 Leggi su Repubblica.it

egitto l8217audace furto del bracciale del faraone fuso per intascare appena 3400 euro

© Repubblica.it - Egitto, l’audace furto del bracciale del faraone: fuso per intascare appena 3.400 euro

In questa notizia si parla di: egitto - audace

Capri, rubano bracciale da un negozio: due turisti bloccati all'imbarco degli aliscafi - Nei guai, questa volta, una coppia di turisti srilankesi arrivati sull'isola per passare qualche giorno di vacanza. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Egitto L8217audace Furto Bracciale