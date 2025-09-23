Egitto l’audace furto del bracciale del faraone | fuso per intascare appena 3.400 euro
Al Museo del Cairo, il gioiello di tremila anni fa aveva un valore inestimabile: apparteneva ad Amenemope ed era in partenza per una mostra a Roma. La banda pensava che fosse più sicuro distruggerlo, ma una telecamera di sorveglianza ha ripreso uno dei vari passaggi di mano. E. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: egitto - audace
A metà del XX secolo, il National Park Service lanciò la Mission 66: un piano audace per abbandonare la rustica "Parkitecture" e passare al moderno. Ci sono voluti decenni perché i frequentatori dei parchi si abituassero a questo stile considerato audace e di - facebook.com Vai su Facebook
Capri, rubano bracciale da un negozio: due turisti bloccati all'imbarco degli aliscafi - Nei guai, questa volta, una coppia di turisti srilankesi arrivati sull'isola per passare qualche giorno di vacanza. Segnala ilmattino.it