Efficienza risparmio e scelta | Ariston verso il futuro

23 set 2025

Roma, 23 set. (askanews) - Come integrare le fonti energetiche rinnovabile nella vita di tutti i giorni. Questa è la domanda a cui - secondo la ricerca di BVA Doxa - gli italiani chiedono una risposta. E quale miglior palcoscenico di un festival di cinema green per dargliela: nella cornice del Festival internazionale Cinema in verde Ariston ha portato la propria visione. Giuseppe Lorubio, Public Regulatory Affairs Director di Ariston, ha dichiarato: "L'efficienza energetica per Arison in realtà è il cuore di tutte le attività: vogliamo realizzare prodotti sostenibili, che assicurino il comfort all'utente finale e possibilmente che portino ad un risparmio di energia elettrica, di gas, di qualunque combustibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

