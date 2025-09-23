Educare alle differenze l' undicesima edizione del meeting nazionale si tiene a Padova

Il 27 e 28 settembre si terrà a Padova l’undicesima edizione di Educare alle Differenze, il meeting nazionale che da oltre dieci anni riunisce insegnanti, associazioni, attivisti, educatrici ed educatori da tutta Italia per costruire insieme pratiche educative libere da stereotipi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: educare - differenze

Ultime ore per iscriverti a questa edizione di Educare alle differenze XI -> https://www.educarealledifferenze.it/eforms/registrazione-educare-alle-differenze-edizione-11/68/ Hai tempo fino alla mezzanotte di oggi!!! - facebook.com Vai su Facebook

Educare alla parità e al rispetto con la formazione di Differenze 2.0 Il 22 settembre partirà il percorso formativo rivolto a docenti e dirigenti @UispNazionale organizzato nell’ambito del progetto nazionale Uisp. Parla M. Claysset https://uisp.it/nazionale/pagina - X Vai su X

Liber* di dissentire - XI edizione di Educare alle differenze: 27 e 28 settembre a Padova; La posta in gioco dei corpi celati; Consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea sulla strategia per la parità di genere 2026-2030. Scadenza: 19 agosto 2025.

Undicesima edizione di cross in Fiore - Undicesima edizione di cross in Fiore, la manifestazione sportiva che ha coinvolto 220 atleti tra adulti, ragazzi e bambini, e si è svolta a San Giovanni in Fiore. Da rainews.it

Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, ecco l’undicesima edizione - Sesto Fiorentino, 29 agosto 2025 – Il 3 settembre dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’11ª edizione del Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, organizzato con la collaborazione tecnica ... Scrive lanazione.it