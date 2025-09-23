Edu Days al Museo Marino Marini di Firenze

Il Museo Marino Marini di Firenze presenta gli Edu Days 2025 di sabato 26 e domenica 27 settembre, due pomeriggi alla scoperta delle proposte didattiche e educative per l’anno scolastico 20252026.Il programma prevede, a partire dalle 15.30, la presentazione della attività, seguita da performance. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: days - museo

Centri storici, chiese, musei, ville e castelli: gli Oltregiogo Days hanno aperto le porte di tesori quali il Castello della Pietra, il Museo Archeologico della Valle Scrivia e molti altri luoghi simbolo del territorio. Un weekend di scoperte che ha visto una grande parte - facebook.com Vai su Facebook

Edu Days al Museo Marino Marini di Firenze; Weekend e Ponte del 2 giugno: gli eventi da non perdere a Roma; Cosa fare a Milano il 2 giugno 2025: le celebrazioni in piazza Duomo e i musei aperti.

Edu Days al Museo del Termalismo antico e del territorio - I giorni 28 e 29 settebre il Museo del Termalismo antico e del Territorio partecipa agli EDUdays, le giornate nazionali promosse dal portale www. Come scrive ilbolive.unipd.it