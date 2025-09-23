Edizione speciale di Padova Urbs Organi | suoni alternativi per una rassegna in trasformazione
L'Associazione Padova Urbs Organi APS presenta l’edizione speciale della rassegna dal sottotitolo “Suoni alternativi per una rassegna in trasformazione” che propone, in via eccezionale, un programma non esclusivamente dedicato alla musica d’organo. L’intento è quello di valorizzare alcune. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: edizione - speciale
Wuchang: Fallen Feathers, annunciato il controller Xbox in edizione speciale
Festa dell’Unicorno, la magia torna a Vinci. “Un’edizione speciale”
Un mese al Minardi day, sarà un’edizione speciale: in pista arriva la storia
Visitiamo il Municipio - Edizione speciale Domenica 28 settembre il Comune di Trieste, anche sull’onda del successo delle scorse edizioni di “Visitiamo il Municipio”, riapre le porte a cittadini e turisti con un'edizione speciale, in occasione del 150º anniversario - facebook.com Vai su Facebook
.@QueenWillRock, annunciata l'edizione speciale per i 50 anni del singolo #BohemianRhapsody e dell'album #ANightAtTheOpera La riedizione dell’album sarà disponibile dal 17 ottobre, il singolo dal 31 ottobre @UMusicItalia #Queen - X Vai su X
Edizione speciale di “Padova Urbs Organi”: suoni alternativi per una rassegna in trasformazione; Padova Urbs Organi si rinnova: suoni alternativi per una rassegna in evoluzione; Scuola per Genitori, iscrizioni ancora aperte.
Ritorna a ottobre la rassegna Padova Urbs Organi - L’Associazione Padova Urbs Organi APS presenta l’edizione speciale della rassegna dal sottotitolo“Suoni alternativi per una rassegna in trasformazione” che propone, in via eccezionale, un programma no ... Segnala padovanews.it